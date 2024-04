Grave incidente a Pomezia, bimba di 3 anni elitrasportata a Roma in Ospedale

Grave incidente questa mattina a Pomezia, teatro di uno scontro tra due autovetture. Ad avere la peggio è stata una bambina di appena 3 anni per la quale è stato necessario il trasporto in elicottero in Ospedale a Roma.

Incidente questa mattina poco prima delle 9.00 a Pomezia, in Via Varrone. Qui due macchine si sono scontrate provocando il ferimento di una bimba di 3 anni che si trovava nel seggiolino posteriore di uno dei mezzi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Pomezia.

L’impatto è stato piuttosto violento: gli operatori, una volta prestati i primi soccorsi alle persone coinvolte, hanno deciso di allertare l’elicottero per la piccola. Il mezzo aereo è atterrato presso il vicino stadio Comunale per poi ripartire con la bimba a bordo alla volta di Roma, in direzione dell’Ospedale Policlinico Gemelli. La notizia arriva peraltro a pochi giorni di distanza dalla tragedia di Ardea, teatro dell’incidente mortale costato la vita alla piccola Regina.

Grave incidente a Pomezia oggi 4 aprile, interviene l’eliambulanza

L’incidente è avvenuto come detto lungo Via Varrone in corrispondenza dell’area commerciale privata dove sorgono i negozi di Angelini e Pratiko. La dinamica del sinistro resta tuttora al vaglio dei caschi bianchi: secondo le prime informazioni emerse – in fase di verifica – sembrerebbe che l’auto (una Peugeot, ndr) con a bordo la piccola, condotta dalla mamma, stesse procedendo in direzione della Via del Mare quando è avvenuto lo scontro con il secondo veicolo, una Suzuki Swift, che usciva proprio dalla stradina laterale privata, svoltando a sinistra, in direzione Piazza San Benedetto da Norcia.

Lo scontro è stato molto violento con quest’ultimo veicolo che ha colpito proprio la parte posteriore destra della macchina dove si trovava la bimba. Non solo. Il mezzo, una volta colpito, è finito in testacoda terminando la sua corsa contro un muretto. Tra le ipotesi alla base del sinistro ci sarebbe pertanto un mancato rispetto della precedenza da parte della Suzuki, condotta da un giovane di 30 anni.

Come sta la bambina rimasta ferita

La piccola, è opportuno precisare, viaggiava regolarmente sul seggiolino ed era correttamente allacciata. Un aspetto fondamentale che potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nella circostanza: la bimba infatti, nata nel 2020, è stata trasportata in elicottero in Ospedale ma, sembrerebbe, solo in via precauzionale per un sospetto trauma cranico e per un taglio riportato sulla fronte. La piccola inoltre, da quanto appreso, sarebbe rimasta sempre vigile e cosciente. Ad ogni modo è stata refertata in codice rosso (per dinamica, ndr) all’arrivo in Ospedale: chiaramente, considerando l’età della bambina, si attendono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

La mamma

Anche la mamma, una ragazza di 35 anni, è rimasta ferita anche se in modo non grave. Visibilmente sotto choc per quanto accaduto – nell’impatto è anche esploso l’airbag della macchina – è stata refertata in codice giallo.