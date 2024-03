Grave incidente a Roma, due auto finiscono ribaltate | Ci sono feriti, uno è in codice rosso

Grave incidente ieri sera lungo la Via Nomentana. Due auto si sono scontrate e sono finite ribaltate sulla carreggiata: ci sono feriti, il più grave in codice rosso.

Due pedoni morti, un ferito in codice rosso e un altro in codice arancione. E’ questo il drammatico bilancio della giornata di ieri a Roma, teatro di tre distinti incidenti dalle gravi conseguenze. L’ultimo ieri sera, quando mancavano pochi minuti alle 23.00: due auto si sono scontrate sulla Nomentana finendo ribaltate sulla carreggiata. Danneggiata nella carambola anche la segnaletica stradale.

Incidente sulla Via Nomentana ieri sera: cosa è successo

Lo scontro si è verificato in corrispondenza di Via Alessandro Torlonia. Violento l’impatto tra i veicoli – una Lancia Y e una Renault Megane – che urtandosi tra loro si sono ribaltati, andando a danneggiare sia la palina semaforica che quella indicante la pista ciclabile.

Due i feriti: si tratta di un uomo italiano 28 anni (il conducente della Lancia) giunto in codice rosso all’Umberto I, e dell’altro automobilista alla guida della Megane, un ragazzo italiano di 22 anni refertato in codice arancione al Santo Spirito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II gruppo Sapienza e del gruppo Tiburtino

Strada chiusa, ieri due pedoni morti a Roma

Per consentire le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi del sinistro è stata chiusa la complanare di Via Nomentana nel tratto che va da Via Torlonia in direzione Montesacro. In giornata invece si erano verificati gli altri due episodi menzionati in apertura costati la vita ad altrettanti pedoni, travolti e uccisi in strada: il primo nella tarda mattinata a Colli Aniene e il secondo nel quartiere Tuscolano. A perdere la vita sono stati due anziani, uno di 81 anni e l’altro di 89.