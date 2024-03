Grave incidente a Santa Marinella: ragazza finisce contro un albero | FOTO

Grave incidente nella notte a Santa Marinella, auto finisce contro un albero. Ferita la ragazza che era alla guida: sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.

Momenti di paura stanotte a Santa Marinella, sul litorale romano, teatro di un grave incidente stradale. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della locale stazione unitamente al personale dei Vigili del Fuoco.

Incidente in Via Quattro Novembre a Santa Marinella

Il sinistro, sembrerebbe autonomo, si è verificato quando erano da poco passate le 2.15 di stanotte. L’auto, un’utilitaria, ha perso il controllo in via quattro Novembre. A bordo di un’utilitaria c’era una ragazza che è andata ad impattare violentemente contro un albero. All’arrivo degli operatori la conducente, da quanto si apprende, era già stata messa in ambulanza dai sanitari del 118. Gli uomini della Caserma Bonifazi di Civitavecchia hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Santa Marinella. Si attendono adesso aggiornamenti circa le condizioni di salute dell’automobilista.