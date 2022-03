Grave incidente sul GRA: scontro auto moto, strada chiusa. Interviene l’elisoccorso

Grave incidente sul GRA oggi pomeriggio lunedì 21 marzo 2022. Un tratto del Raccordo risulta in questo momento chiuso in entrambe le direzioni al km 19+900 all’altezza dell’uscita “Salaria” per consentire i soccorsi del 118.

Elisoccorso sul GRA oggi 21 marzo 2022

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. L’autostrada A90 è stata pertanto interdetta al traffico proprio per consentire al mezzo aereo di atterrare e ridecollare. Ad ogni modo l’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti un veicolo ed una mot0 ed ha causato il ferimento di una persona. Ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Come sta la persona rimasta ferita nell’incidente

Al momento le generalità della persona rimasta ferita nel sinistro non sono note. Da quanto si apprende il conducente del motoveicolo avrebbe riportato una ferita alla gamba ma non sarebbe in pericolo di vita.

Grave incidente sul Raccordo, la situazione del traffico

Al momento code si registrano nella zona del sinistro e nelle strade interne di immissione sul Raccordo. Il GRA risulta in questo momento chiuso tra la Salaria e la Nomentana. L’incidente, da quanto ricostruito, si è verificato sulla complanare interna.

