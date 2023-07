Grave incidente sulla Portuense, ferita una persona: traffico in tilt

Un nuovo incidente scuote il territorio di Roma, con due veicoli che sarebbero venuti a contatto lungo la via Portuense. La collisione, avvenuta a poca distanza dall’ingresso del Grande Raccordo Anulare, si sarebbe verificata in uno storico punto pericoloso della strada che collega il Comune di Fiumicino all’XI Municipio capitolino. Dalle prime rilevazioni effettuate, è rimasta ferita una persona nello scontro.

L’incidente sulla via Portuense

L’episodio si sarebbe verificato all’interno del quartiere Casetta Mattei. Infatti, due macchine sono venute a contatto all’altezza della Tenuta Somaini, per motivi ancora da chiarire. Sulla vicenda, almeno per il momento, si esclude la possibilità di un tamponamento. Infatti, dai danni riportati da entrambe le vetture protagoniste di questo incidente, si potrebbe parlare di uno scontro con una certa importanza alle spalle.

La persona ferita all’interno del sinistro

Come annunciato in precedenza, nel sinistro sarebbe rimasta ferita una persona: per estrarla dalle lamiere della propria auto, è servito l’intervento dei mezzi di soccorso, che hanno dovuto operare sull’abitacolo più di 10 minuti per liberare il ferito. Tempo che, collegato ai rilevamenti del caso, ha dovuto far bloccare la circolazione sulla strada e far immettere un senso unico alternato per drenare la viabilità locale. La persona liberata dall’abitacolo, per le ferite riportate, ha avuto la necessità di un ricovero presso l’ospedale più vicino.

Le ipotesi sull’incidente

La Polizia Locale di Roma Capitale ha valutato l’incidente come di “certa importanza”. I due veicoli, probabilmente, sono venuti in collisione attraverso un pericolosissimo frontale tra vetture. Il punto in cui si è verificato il sinistro, nonostante veda nelle vicinanze il semaforo con l’incrocio con delle tenute private, potrebbe non aver fatto rallentare eccessivamente una delle due macchine coinvolte nello scontro. Da diversi minuti, la strada è stata riaperta al traffico, nonostante fino a un’ora fa gli automobilisti lamentavano intense code lungo la tratta cittadina.