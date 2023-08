Grosso incidente sulla Pontina, chiusa la strada all’altezza di Aprilia

Grosso incidente sulla Pontina. Si tratta dell’ennesimo sinistro sulla tratta stradale che collega la città di Roma a Latina. Secondo i verbali della Polizia Stradale, si tratterebbe di un impatto che avrebbe visto coinvolti almeno quattro veicoli che viaggiavano lungo la strada. Per effettuare le operazioni di pulizia dai detriti e le indagini legate alle dinamiche dello scontro, è stata chiusa la strada all’altezza di Aprilia.

Nuovo incidente sulla via Pontina: chiusa la strada

La squadra della Polizia Locale è ancora sul posto per comprendere le dinamiche di questo nuovo sinistro sulla famosa strada laziale. I riscontri vorrebbero come cinque automobili siano state coinvolte in un forte impatto, in una collisione che però ancora va compresa appieno. Lo scontro tra i cinque autoveicoli sarebbe venuto in prossimità del km 41 della Pontina, che si trova a poca distanza da Aprilia.

La chiusura della via Pontina per le indagini sull’incidente

Pur se l’incidente non è stato definito “grave” dalle forze dell’ordine, ugualmente gli agenti hanno valutato più ottimale la chiusura della strada all’altezza dello svincolo di Aprilia. Al momento, con l’aiuto degli operatori dell’ANAS, il traffico veicolare sta venendo dirottato sulle strade esterne alla Pontina e su quella che viene definita una viabilità alternativa nella zona.

I feriti nell’incidente sulla via Pontina

Salvo eventuali evoluzioni di questo sinistro, al momento le forze dell’ordine non hanno riscontrato feriti all’interno dell’incidente. Un miracolo potremmo dire, considerato come le macchine in collisione sono state ben cinque. Per i conducenti che hanno vissuto questo brutto incidente, fortunatamente solo tanta paura. Se nessuna persona è rimasta ferita, le automobili avranno bisogna di una sicura mano di carrozzeria, per i numerosi danni riportati nello scontro. L’episodio odierno, purtroppo, denota la pericolosità di questa strada, che ormai tutti i giorni ci tiene col fiato sospeso per un incidente.