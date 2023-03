Ha un incidente con lo scooter mentre va a scuola: morta la 17enne Sara Pellizzon

La Futura Terracina Pallavolo la saluta così: «Sei stata una presenza silenziosa, discreta e affettuosa. Anche se con noi solo per un anno, hai avuto subito modo di farti apprezzare non solo per la tua bravura ma anche per una dolcezza infinita. Se ne va un pezzo di noi. Ciao Sara, non ti dimenticheremo mai. Un caro abbraccio alla famiglia Pellizzon e alla ASD Cosmos Volley Latina , che ha curato e accompagnato nella crescita questa splendida creatura”. Anche Volley Terracina ha voluto ricordare la giovane atleta. “Non doveva andare così, tanta rabbia e dolore per una stella che non c’è più! La Volley Terracina si stringe al dolore della famiglia di Sara Pellizzon e della società ASD Cosmos Volley Latina per la scomparsa della giovane atleta».