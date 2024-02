Incendio a Fiumicino, a fuoco grosso capannone: alta colonna di fumo | FOTO

Incendio a Fiumicino stamattina, mercoledì 14 febbraio 2024. Il rogo si è sviluppato in una struttura tra le zone di Passoscuro e Maccarese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Fiamme e un’alta colonna di fumo visibili a chilometri di distanza. Questo lo scenario odierno visibile anche dall’autostrada Roma Civitavecchia, all’altezza dell’uscita per Maccarese. Ad andare a fuoco è un grosso capannone: si tratterebbe di un fienile/deposito agricolo. Sul posto, per domare le fiamme, sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco, in particolare con la squadra 26A di Cerveteri.

Incendio a Fiumicino oggi 14 febbraio

Da capire, chiaramente, l’entità dei danni e la presenza o meno di persone coinvolte. Dalle prime informazioni disponibili sappiamo che il deposito si trova all’interno del territorio comunale di Fiumicino, in Viale dei Tre Denari, strada che costeggia la E80. L’incendio sarebbe divampato intorno alle 9.00 di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024.

Gli aggiornamenti: le immagini dal luogo dell’incendio

Questi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione a Fiumicino:

10.33 – Proseguono le operazioni di spegnimento. Al momento sul luogo dell’incendio sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte da altri distaccamenti. Da chiarire le cause dell’innesco del rogo.