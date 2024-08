Incendio a Roma, in fiamme il pratone a Torre Spaccata: 4 ustionati gravi tra i soccorritori

Vasto incendio oggi pomeriggio a Roma, bruciano sterpaglie tra Torre Spaccata e Cinecittà Est. Feriti in modo grave quattro soccorritori: sul posto Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale e Protezione Civile.

Intorno alle 15.00 di oggi, mercoledì 21 agosto 2024, un grosso incendio è scoppiato nell’area dei pratoni di Torre Spaccata. Qui, precisamente in corrispondenza di Via Filomusi Guelfi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno interessato la vegetazione. Purtroppo, nel corso delle operazioni, quattro persone sono rimaste ustionate: si tratta di un Capo Squadra dei Vigili del Fuoco e di tre volontari della Protezione Civile, tutti portati in Ospedale in codice rosso.

Incendi a Roma, oltre 40 interventi oggi

Anche oggi è stata una giornata di duro lavoro per i Vigili del Fuoco della Capitale che su tutto il territorio hanno dovuto spegnere oltre quaranta roghi divampati nella provincia e nel centro città. In particolare nel quadrante sud della capitale è stato necessario evacuare anche il centro commerciale outlet di Castel Romano perché le fiamme hanno lambito le attività della zona a causa di un incendio partito da pratica di mare. Ma l’intervento più critico è stato quello di Torre Spaccata.

Le parole del Sindacato dei Vigili del Fuoco

“Da Artena a Castel Gandolfo fino a Torre spaccata dove un importante incendio ha visto gravemente feriti tre uomini e una donna” – riferisce Riccardo Ciofi dai vigili del fuoco, intervenuto sul posto – “tutti sono ustionati su più parti del corpo con ferite gravi. Si tratta di 3 volontari e un vigile del fuoco proveniente dal distaccamento di Frascati. Incastrati dalla fiamme, tutti e quattro i soccorritori non sono riusciti a trovare una via di fuga a causa del forte vento”.

“I colleghi – prosegue Ciofi – che si trovavano nelle vicinanze hanno immediatamente lanciato l’allarme alle rispettive sale operative chiamando i sanitari del 118 che gli hanno dato assistenza per le prime cure. Siamo vicini” – conclude Ciofi – “al collega ferito e ai tre volontari della protezione civile che hanno subito questo grave infortunio. Dobbiamo lavorare ancora di più per aumentare la sicurezza sul lavoro dei soccorritori e dei volontari di protezione civile potenziando l’organico dei vigili del fuoco e costruendo un sistema di soccorso maggiormente organizzato nelle attività di soccorso e spegnimento di incendi di questa tipologia aumentando il coordinamento e la formazione di tali attività boschive“.