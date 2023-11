Incidente mortale a Roma: 85enne perde la vita, altri due feriti gravi e due bambini in Ospedale

Una donna di 85 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via della Bufalotta, all’altezza di via Ortezzano.

L’incidente mortale a Roma: il grave episodio avvenuto alla Bufalotta

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45. Due veicoli, una Fiat Panda e una Nissan Micra, sono entrati in collisione, coinvolgendo anche un terzo veicolo fermo, una Fiat Multipla. A bordo della Fiat Panda si trovava una donna di 63 anni, alla guida del veicolo, e una passeggera di 85 anni. La conducente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale S. Andrea in codice rosso, mentre la passeggera anziana è purtroppo deceduta sul colpo.

Le condizioni dei bambini e le persone a bordo della Nissan

La Nissan Micra era occupata da una famiglia di origini filippine, composta da padre, madre e due bambini. Tutti i membri della famiglia sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La madre e i figli, di 4 e 6 anni, sono stati condotti al Gemelli, e sebbene non presentino gravi lesioni, al momento non si dispongono di ulteriori informazioni sulle loro condizioni di salute. Il padre è stato trasportato all’Umberto I in condizioni gravi, codice rosso.

Le ipotesi sul grave incidente

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in seguito a uno scontro frontale tra la Fiat Panda e la Nissan Micra. Tuttavia, le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono ancora in corso. La comunità locale è sconvolta da questo tragico incidente e si stringe attorno alle famiglie coinvolte, in particolare a quella della vittima anziana. Le autorità stanno lavorando per fornire risposte alle domande ancora aperte e per assicurare giustizia per quanto accaduto. La sicurezza stradale resta un tema prioritario, e la speranza è che tragedie come queste possano essere prevenute in futuro mediante ulteriori misure di prevenzione e sensibilizzazione.