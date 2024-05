Incidente mortale a Roma: perde la vita un ragazzo sulla Via del Mare

Incidente mortale sulla Via del Mare stamattina a Roma. Il dramma intorno alle 9.00: perde la vita un ragazzo di 30 anni. Fatale per lui lo schianto avvenuto contro una macchina. Strada chiusa. E’ la quarta vittima in tre giorni nella Capitale.

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Stamattina diverse pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur sono intervenute, intorno alle 9.00, per i rilievi di un grave incidente avvenuto lungo la Via del Mare. Qui, esattamente al km 8,800, all’altezza di Tor di Valle, una moto e un’auto si sono scontrate.

Incidente mortale sulla Via del Mare oggi: la vittima aveva solo 30 anni

Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di soli 30 anni. Sul posto sono intervenuti poco dopo i sanitari del 118 ma nonostante i tentativi di salvarlo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 30enne era già deceduto. Secondo le prime informazioni disponibili il centauro stava viaggiando sulla Via del Mare in sella alla sua Yamaha quando, per cause da accertare, si è scontrato con l’auto.

Alla guida del mezzo, una Fiat Tipo, c’era un uomo di 49 anni che non avrebbe riportato conseguenze. I caschi bianchi hanno proceduto con la chiusura della strada per consentire le iniziali operazioni di soccorso e successivamente i rilievi del sinistro.

Strada ancora chiusa

Dal punto di vista della viabilità, la Via del Mare risulta ancora chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell’Ippica.

Nella notte un altro incidente mortale, tra ieri e venerdì altre due vittime

Questo weekend si sta rivelando davvero drammatico sul fronte degli incidenti stradali nella Capitale. Nella notte un altro giovane, di appena 24 anni, è deceduto dopo uno schianto avvenuto contro un albero in questo caso sulla Circonvallazione Gianicolense. Il conducente, anche lui in sella alla moto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo ma purtroppo questo non è bastato per salvargli la vita. Il 24enne è deceduto infatti poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso. Il bilancio delle vittime nel fine settimana a Roma sale così a quattro: ieri, lo ricordiamo, due pedoni erano stati travolti e uccisi, uno alle Tre Fontane, l’altro nella zona del Tuscolano.