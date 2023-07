Incidente mortale all’Eur: perde la vita un 27enne, gravi due ragazze

Tragedia all’Eur, dove per un incidente ha perso la vittima un ragazzo e sono rimaste vittime due giovani donne. Sulla dinamica del sinistro, si cerca ancora una risposta. Per cause ancora tutte da accertare, la macchina dove viaggiavano i tre ragazzi deve aver perso il controllo, fino ad andare a sbattere contro un palo, probabilmente dell’illuminazione pubblica nella zona.

L’incidente mortale all’Eur

L’episodio si sarebbe verificato a pochi passi dal Palazzetto dello Sport e il Centro Commerciale. Intorno alle 4 del mattino, una macchina si sarebbe schiantata su via Indonesia, all’altezza del civico 162. Tale punto, all’interno delle geografie del territorio, si affaccia sullo svincolo che apre la strada a viale Libano e alla vicina viale Birmania. Qui l’automobile avrebbe sbattuto contro un palo, dando vita al drammatico incidente.

La morte del ragazzo nel cuore dell’Eur

La zona, rinomata per la presenza di ville e ambasciate, si è trasformata in un macabro teatro per questo disastroso incidente stradale. L’automobile sul quale viaggiavano i ragazzi, si sarebbe schiantata contro il palo in mezzo alla strada. Un urto terribile, considerato come il giovane è stato sbalzato fuori dalla vettura per l’urto. Un volo di suo drammatico, che ha ucciso il ragazzo sul colpo al momento dell’atterraggio sul manto stradale. Il giovane, al momento del decesso, aveva 27 anni.

Le condizioni delle ragazze gravemente ferite

La vittima, che viaggiava come passeggero nella vettura, era in compagnia di due amiche ventenni. Entrambe le ragazze sono risultate gravemente ferite nell’incidente. Le due giovani donne, infatti, sono state visionate prima dai paramedici del 118 occorsi sul posto e successivamente trasferite presso centro ospedaliero più vicino.

Le prime ipotesi riguardo l’incidente

Sul posto, si sono presentati gli agenti della Polizia Locale di Tintoretto. Qui, secondo i primi rilevamenti effettuati, si potrebbe trattare di un incidente dovuto a una fatale distrazione al volante o addirittura a un colpo di sonno improvviso, vista anche l’ora tarda in cui è avvenuto.