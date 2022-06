Terribile incidente frontale: morta 48enne di Ardea e il suo cane, gravissimo 49enne

Terribile incidete nel primo pomeriggio di oggi in zona Campoleone. Due auto, una Ford Fusion e una Nissan Micra, si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare in via Laviniense, in direzione della Nettunense. L’impatto è stato terribile. La Micra, condotta da un uomo di 49 anni di Genzano, ha sbattuto contro una Ford, guidata da un ragazzo di Marino di 23 anni.

A bordo della Fusion c’era il fratello del ragazzo, un giovane di 21 anni, mentre nell’altra vettura si trovavano una donna di Ardea di 48 anni di Ardea, e un pastore tedesco.

L’incidente mortale

Lo schianto, frontale, è stato terribile. Nell’impatto, la parte destra dell’auto, dove si trovava la donna, è stata presa in pieno. I soccorsi sono stati rapidi, ma immediatamente ci si è resi conto delle condizioni disperate della 48enne, rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Velletri. I due occupanti della Micra sono stati estratti dall’auto e consegnati ai sanitari, ma pochi istanti dopo la donna è morta, così come il cane.

3 feriti, uno gravissimo

L’uomo, invece, seppur in condizioni molto gravi, era fortunatamente vivo. Il 49enne, in codice rosso, è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

I due fratelli, invece, sono rimasti feriti in maniera meno grave. Entrambi sono stati portati all’ospedale Città di Aprilia.

I rilievi

I carabinieri, ancora sul posto, dovranno ora cercare di capire, attraverso i rilievi, quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente che è costata la vita alla giovane donna di Ardea. L’incidente è avvenuto al termine di un rettilineo, in prossimità di una curva. Non si esclude che sia stata presa male, o un eccesso di velocità, così come una distrazione. Saranno appunto i militari a dover far chiarezza su quanto accaduto.