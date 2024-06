Incidente mortale sul GRA, deceduto un motociclista. Corsia chiusa

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma stamattina. Un motociclista ha perso la vita. Chiusa una corsia di marcia, sul posto le forze dell’ordine, il 118, e le squadre Anas. Disagi e ripercussioni al traffico, tutti gli aggiornamenti.

Sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, in carreggiata esterna, in corrispondenza del km 11.7 tra Selva Candida e Cassia, a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto una moto.

Morto un motociclista sul GRA

Purtroppo nell’impatto, avvenuto in circostanze tuttora da chiarire, il motociclista è deceduto. Il sinistro, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, è avvenuto intorno alle 7.50 di oggi, martedì 25 giugno 2024. Per lui purtroppo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i soccorritori del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

Notizia in aggiornamento