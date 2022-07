Grande Raccordo Anulare, terribile incidente nella notte: morto un uomo

Grave incidente nella notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove, intorno alle ore 23:28, una vettura ha sbandato e si è poi schiantata all’altezza del chilometro 36,500, in carreggiata esterna, allo svincolo di Tor Bella Monaca.

Lo schianto

L’urto è stato terribile e ha provocato il ferimento gravissimo di un uomo che si trovava a bordo dell’auto, un’Audi R8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadra 21A di Frascati. I pompieri hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno consegnato ai sanitari del 118.

Condizioni disperate

L’uomo, un giovane che dai primi rilievi sembra essere di etnia rom, era in condizioni disperate. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto questa notte intorno alle 3:00.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale del compartimento di Settebagni per i rilievi. Saranno loro a dover stabilire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che una delle cause possa essere l’alta velocità: l’auto, infatti, era completamente distrutta. Ma saranno ovviamente i rilievi e gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire quanto accaduto.

Ripercussioni sul traffico

Lunghe file si sono formate questa notte a seguito dell’incidente. Nonostante l’orario, almeno tre i chilometri di coda in carreggiata esterna.