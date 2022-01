Incidente mortale sulla Pontina, strada riaperta dopo ore: chi è la vittima

E’ stata riaperta soltanto poco fa la statale Pontina dopo il terribile incidente avvenuto oggi, 13 gennaio 2022, intorno all’ora di pranzo. Il sinistro, come vi abbiamo raccontato, ha coinvolto ben quattro veicoli: due autocarri leggeri e due autovetture. Il bilancio è stato gravissimo, con un morto e due feriti.

Incidente mortale sulla Pontina: chi è la vittima

A perdere la vita nell’incidente è stato Salvatore Marchetti, un uomo di 65 anni, che era alla guida di una delle macchine coinvolte. Fatale per lui si è rivelato l’impatto che non gli ha lasciato scampo: l’uomo è stato sbalzato fuori dall’auto ed è precipitato dal cavalcavia di via del Lido. Inutili purtroppo i soccorsi.

Altri due feriti

Aggiornamenti arrivano anche sulle condizioni di salute delle altre due persone rimaste ferite: da quanto si apprende le loro ferite non sarebbero gravi. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente con gli agenti della Polizia Stradale di Latina ancora impegnati nei rilievi.

Incidente mortale sulla Pontina: riaperta la strada

Lunghissime le operazioni di soccorso e successivo ripristino dello stato dei luoghi. Soltanto alle 17.20 la Via Pontina è stata riaperta al transito dopo che la circolazione era stata deviata sulla complanare. Lunghe code si erano registrate tra Via Del Lido e Via Isonzo in entrambe le direzioni.

(Foto di Facebook)