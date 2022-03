Incidente mortale sull’Ostiense: si sente male alla guida, sbanda e si schianta contro il guard rail

Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora e purtroppo l’ennesimo incidente che si è concluso con il peggiore degli epiloghi. Questa volta siamo sulla via Ostiense 1741, all’altezza di via delle Calle e via di Acilia, in direzione Roma: è qui che questa mattina, intorno alle 9.30, un automobilista è deceduto dopo il violento impatto contro un guardrail.

Tragico incidente sull’Ostiense

Per cause ancora tutte da accertare, l’automobilista, un uomo di 54 anni, che era alla guida della sua Citroen C2 ha perso il controllo del mezzo e ha impattato violentemente contro il guardrail. Un impatto fatale perché per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e sono stati inutili tutti i tentativi per salvargli la vita: è deceduto sul colpo.

Le ipotesi e la dinamica

Al momento l’auto del 54enne sembra essere l’unico veicolo coinvolto nell’incidente e gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica. Tra le ipotesi anche quella del malore: forse il 54enne si è sentito poco bene, da qui la perdita di controllo dell’auto e lo schianto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, che ora dovranno fare chiarezza. Via Ostiense questa mattina è stata chiusa da Acilia a via delle Calle per completare i rilievi, poi è stata riaperta al traffico e la circolazione è stata ripristinata.