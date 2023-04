Incidente Roma in via Fiorentini: si schianta contro un albero, morto 22enne, grave l’amico

Ancora sangue sulle strade di Roma, ancora un terribile incidente stradale. Nella notte, intorno alle 3, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita: si trovava a bordo della sua auto quando, per cause tutte da accertare, si è schiantato contro un albero. Un impatto violento e fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Grave anche l’amico, di 19 anni, che era con lui.

Incidente mortale in via Fiorentini a Roma

Il drammatico incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 3, a Roma, in via Fiorentini, all’altezza di via Bergamini: è qui che il ragazzo di 22 anni, di nazionalità rumena, ha perso la vita. Lui si trovava alla guida di una Audi A3 quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero. Un impatto terribile che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Grave l’amico di 19 anni

Lui ha perso la vita sul colpo, il suo cuore ha smesso di battere lì, nell’auto. L’amico, invece, un ragazzo di 19 anni, sempre di nazionalità rumena, nell’impatto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso, dal personale sanitario del 118, al Policlinico Umberto I. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri: ora spetterà ai caschi bianchi, che hanno eseguito i primi rilievi sul luogo della tragedia, ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale.