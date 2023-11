Incidente stradale Roma, carambola sull’Ostiense: chiusa la strada all’altezza di Ostia Antica

Bruttissimo incidente stradale sulla via Ostiense, nel tratto del X Municipio di Roma Capitale. All’altezza della stazione ferroviaria di Ostia Antica, diversi veicoli sono venuti in collisione. Una delle macchine, per la forza dell’urto, si sarebbe addirittura ribaltata. Non è chiaro se vi siano feriti nello scontro. Sull’incidente, le forze dell’ordine stanno delineando le dinamiche che hanno portato allo scontro tra autovetture. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

L’incidente stradale a Roma sulla via Ostiense: coinvolti numerosi veicoli nella zona di Ostia Antica

Secondo la fonte della Polizia Locale di Roma, davanti la stazione ferroviaria di Ostia Antica è andata in scena una maxi carambola, con un’automobile che si sarebbe addirittura ribaltata lungo l’Ostiense. I vigili hanno contato ben cinque vetture coinvolte nell’incidente andato in scena: sulle cause, ancora si vagliano le esatte dinamiche. Le prime ipotesi potrebbero essere legate a un contatto tra veicoli (in fase di sorpasso) o un pneumatico esploso lungo la strada.

La macchina ribaltata sulla via Ostiense

Dopo il sopralluogo della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco, è stato accertato come l’automobile ribaltata sulla via Ostiense fosse una Fiat 500 di colore rosso. Non è dato sapere però, al momento, se il veicolo sia il responsabile dell’intera collisione andata in scena nella zona dell’entroterra del X Municipio di Roma. Dall’abitacolo, come sappiamo, è stata estratta dopo diversi minuti la conducente, rimasta ferita nell’incidente.

Le condizioni della donna ferita nell’incidente

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nei pressi della stazione di Ostia Antica, per estrarre dalle lamiere la conducente della Fiat ribaltata. Trasportata dai paramedici del 118 presso il più vicino ospedale, la donna per le ferite riportate nella vicenda è stata ricoverata al Pronto Soccorso in codice giallo.

Foto: Vincenzo Marinangeli