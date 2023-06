Incidente via Appia, scontro auto-moto: morto Stefano Subioli, medico del Campus Biomedico

Incidente mortale in via Appia, alle porte di Roma, al km 22,000, all’altezza del Comune di Marino, nei Castelli Romani. Lo scontro, terribile, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, tra una autovettura e una moto. A perdere la vita un noto medico del Campus Biomedico di Roma, il dottor Stefano Subioli.

Incidente mortale a Marino

Secondo la prima ricostruzione del sinistro, il medico stava percorrendo la statale a bordo della sua Kawasaki 800 in direzione Albano. Arrivato all’altezza del chilometro 22,00 la tragedia. La moto si è scontrata con una Honda Civic guidata da un uomo di 30 anni residente a Marino. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto. A causa del forte impatto il conducente della moto, 51enne residente ad Albano, è morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto. Per il centauro purtroppo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari per stabilire le esatte responsabilità dell’accaduto.

Per poter prestare i soccorsi ed effettuare i rilievi la strada strada statale 7 “Via Appia” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti.

Morto il dottor Stefano Subioli

La vittima è Stefano Subioli, romano, 51 anni. Il medico del Campus Biomedico di Trigoria viveva ad Albano e tra le sue passioni c’erano il mare e le immersioni subacquee.