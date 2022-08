«Inginocchiatevi o vi sparo»: in un video choc le minacce di Albino Ruberti, il Capo Gabinetto del sindaco Gualtieri

Una furibonda lite con protagonista Albino Ruberti, ovvero il capo gabinetto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Frasi pesanti e perfino minacce di morte urlate dal Dirigente. A far scattare l’ira di Ruberti una “proposta irricevibile” avanzatagli durante una cena.

Il video della furibonda lite di Albino Ruberti

Succede a Frosinone, con la scena ripresa in un video pubblicato in esclusiva da Il Foglio. Alla scena assistono anche alcuni testimoni: Francesco De Angelis, europarlamentare del PD con un passato da Assessore Regionale, Sara Battisti, Consigliere Regionale sempre dem nonché compagna di Ruberti.

Ma con chi ce l’ha il Capo Gabinetto del Sindaco di Roma? A quanto pare la sua furia è contro Vladimiro, che potrebbe essere il fratello di Francesco De Angelis. Nei virgolettati del video si tira in ballo anche un certo Adriano. “Il fratello a tavola vuoi che ti dico che m’ha detto? Deve venire qui in ginocchio a chiedermi scusa se no lo scrivo a tutti che m’ha detto”.

I toni si fanno più accesi. “Si deve inginocchiare! Si deve inginocchiare quella m***a! Li ammazzo, lo ammazzo”. “Amore basta”, prova ad intervenire la compagna. “Se stai dalla loro parte io prendo le conseguenze”, ribatte Ruberti sempre più arrabbiato”. “Mi dovete chiedere scusa o io scrivo quello che mi avete chiesto a tavola: non deve venire a dirmi ‘te compro’, a me me compri?”. Quindi l’affondo: “Sta merda de Vladimiro. Cinque minuti je do. Cinque! Vi sparo! T’ammazzo! Cinque minuti, qui in ginocchio tutti e due”.

“Motivi calcistici”

Il giornale riporta anche la spiegazione del braccio destro di Gualtieri interpellato a seguito dei fatti. “Si tratta di una lita per motivi calcistici”, si legge. “I fatti sono di due mesi fa a Frosinone con una terza persona dopo una cena dove erano presenti Vladimiro e Francesco De Angelis. Con loro ho ottimi rapporti”, spiega. Una linea sposata da Sara Battisti: “Discutevano di calcio”.

Le reazioni politiche

Sul caso non sono mancate le reazioni politiche da parte delle diverse forze che peraltro tra poco più di un mese si affronteranno alle elezioni.

Calenda: “Testimonianza dell’ambientino PD”

Scrive ad esempio Carlo Calenda:

“Questo è il soave ambientino del Partito Democratico romano. Il capo di gabinetto di Roberto Gualtieri già capo di gabinetto di Nicola Zingaretti che “amministra” il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale”

Leggi anche: Roma. Oggi la proposta di piano per la gestione integrata dei rifiuti, Gualtieri: «La città volta pagina»

Fdi: “Vogliamo chiarezza su aspetti poco chiari”

A seguito della diffusione della notizia diverse sono state le reazioni politiche.

Questa ad esempio la una nota dei consiglieri capitolini di FDI Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini e Federico Rocca.

“Siamo rimasti stupiti dalle immagini diffuse dal foglio relative ad una violenta lite tra il capo di gabinetto del Sindaco Gualtieri e l’on. De Angelis del Pd. Non siamo interessati a questioni personali e a beghe tutte interne al Pd, né a dare lezioni di Bon ton ai Democratici che vogliono darne agli altri essendo i primi a non averne titolo, ma vogliamo chiarezza su aspetti non chiari della vicenda che lasciano intendere pressioni inconfessabili da parte di esponenti dem sul capo di gabinetto”.

Leggi anche: Rifiuti Roma, il termovalorizzatore di Gualtieri spacca l’opinione pubblica: le ragioni del sì e del no

Francesco De Angelis ritira la candidatura alle politiche

Ma c’è di più. Francesco De Angelis, dopo la diffusione del video, ha ritirato la propria candidatura in vista delle prossime politiche. Sarebbe infatti proprio suo fratello, come detto, il destinatario delle urla di Ruberti, scena alla quale, sembrerebbe, De Angelis abbia assistito direttamente. Una scelta, scrive il Messaggero citando alcune fonti, fatta per “evitare possibili strumentalizzazioni su quanto accaduto”.