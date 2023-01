Santa Marinella, investito e ucciso mentre si prepara per la notte di San Silvestro: morto Enzo Mei

Tragico incidente nella serata di oggi, 31 dicembre, a Santa Marinella, in provincia di Roma. Un’auto, una Panda, ha investito e ucciso un uomo, Enzo Mei, intorno alle ore 18:00, in via Pirgus. L’uomo stava camminando lungo la strada quando è stato travolto dalla vettura. L’urto è stato terribile e non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a soccorrere l’uomo, ma senza esito. A bordo della Panda due giovani, che si sono fermati dopo l’impatto. La strada è stata chiusa per più di un’ora. Presenti al momento dell’incidente alcune persone, rimaste sotto shock da quanto visto. “Io ero su via Pirgus alcuni secondi prima dell’incidente e la Panda mi è sfrecciata a fianco, la mia compagna mi ha strattonato per allontanarmi dalla carreggiata. Alcuni secondi dopo ho sentito un botto sordo”, racconta Mattia.

Il tratto di strada, poco illuminata, è da tempo oggetto di critiche dei residenti, che reclamano con l’amministrazione chiedendo maggiore sicurezza. Ma c’è chi dà la colpa anche alla velocità delle auto.

Il ricordo di Santa Marinella: era un’istituzione per lo sport

A Santa Marinella Enzo Mei era molto conosciuto. “Non doveva cessare così la propria esistenza. Una un’istituzione per lo sport di Santa marinella Santa Severa. Ciao Enzo”, lo ricorda Marcello, che spiega anche che Enzo “aveva rischiato la propria vita per salvare quella degli altri”. Cinzia aggiunge: “Non doveva andarsene così: concordo, non lo meritava per l’uomo che è stato. Grande dolore, ci lascia un grande vuoto”. “Addio Enzo, un uomo di acciaio, ammazzato da una macchina di giovani cretini… è stato mio padrino e un uomo di altri tempi”, commenta Alessandro. E poi ancora Pietro. “Mi è appena giunta una di quelle notizie che mai, e poi mai, si vorrebbero ricevere. Questa sera la città piange la scomparsa del nostro caro amico Enzo Mei, rimasto coinvolto in un tragico incidente. Una perdita profonda che lascia tutti noi senza parole. Ci ha lasciati una persona buona, brava, ben voluta da tutti. Sempre educato, gentile, disponibile con tutti, Enzo è, e sarà per sempre il caro e vero Amico, amato e stimato dai tanti santamarinellesi. Cari Marco, Franco e Stefano, non potrò essere presente ai funerali, ma vi sono vicino con tutta l’anima e l’affetto che mi lega alla vostra famiglia. Sentite condoglianze a tutti voi, vi stringo forte”. Ma anche Roberto: “Santa Marinella piange un grande uomo, buono e generoso, sempre con il sorriso sulle labbra. Una memoria storica che mancherà a tutti noi”.