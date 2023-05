Litoranea Ostia-Torvaianica, trovato un cadavere sulla spiaggia di Capocotta

Tragica scoperta nella serata di oggi, 4 maggio, nella spiaggia di Capocotta, sulla litoranea tra Ostia e Torvaianica. Il corpo senza vita di un uomo, dall’età apparente di circa 75-80 anni, è stato trovato poco prima delle ore 20:00 sulla battigia all’altezza del chilometro 8,300.

A rinvenire il cadavere dell’uomo delle persone che passeggiavano al tramonto e che, vedendo la persona riversa sulla sabbia, hanno immediatamente dato l’allarme.

Scientifica sul posto

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di stato del X Distretto di Roma Lido, con l’ausilio della polizia scientifica. Dai primi rilievi non sembrerebbero esserci segni di violenza, ma gli agenti sono ancora sul posto in attesa del medico legale e del magistrato di turno. Non si conoscono ancora le cause del decesso, anche se potrebbe trattarsi di un malore. Il corpo stato trovato tra le dune, sulla spiaggia. Gli agenti hanno trovato i documenti dell’uomo, cosa che ha permesso la sua identificazione. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, per l’esame autoptico che dovrà stabilire i motivi della morte dell’anziano.

Solo tre giorni fa il cadavere di una donna era stato trovato sulla spiaggia di Fiumicino, al mattino presto. Un passante si era accorto del corpo riverso della donna, una 65enne che – dopo essersi recata sul lungomare di Passoscuro con la sua auto – si era tolta le scarpe e si era gettata in mare. Il suo cadavere era stato ritrovato a circa due chilometri di distanza dal punto in cui era entra in acqua, all’altezza dello stabilimento “Amare Holy Beach” di Via Ghilarza.