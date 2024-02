Maxi incendio a ridosso della Pontina: fiamme all’interno di un’azienda | FOTO

Incendio lungo la Via Pontina oggi mercoledì 21 febbraio 2024. Fiamme all’interno di uno stabilimento nel Comune di Aprilia, tutti gli aggiornamenti.

Allarme nel primo pomeriggio lungo la statale SS148 per un incendio scoppiato all’interno di un’azienda nel territorio comunale di Aprilia. Siamo nei pressi del centro commerciale Aprilia 2: lo stabilimento interessato dalle fiamme è quello della ditta Stradaioli che si occupa di materiale edile. L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 14.15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco inviati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Latina. L’alta colonna di fumo è visibile a km di distanza.

Incendio sulla Pontina: gli aggiornamenti

L’azienda interessata dall’incendio si occupa nello specifico, tra gli altri, di produzione di calcestruzzi preconfezionati, conglomerati bituminosi, manufatti vibrocompressi, masselli autobloccanti in calcestruzzo e smaltimento rifiuti edili. Secondo le prime informazioni disponibili le fiamme avrebbero interessato

anche un forno che riguarda il bitume, ma si attendono ulteriori notizie in merito, anche per ciò che riguarda le cause dell’innesco.

Ad ogni modo, in questo momento – aggiornamento ore 16.10 – il rogo sarebbe stato circoscritto e le fiamme sarebbero sotto controllo. Per ora non si segnalano ripercussioni sulla Pontina per ciò che riguarda la circolazione. Lo stabilimento interessato dall’incendio si trova proprio a ridosso della SS148, in Via Isarco. Presenti sul luogo dell’incendio anche 118 e Polizia Stradale.