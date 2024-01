Maxi incidente sulla Pontina: strada chiusa, ci sono feriti

Grave incidente sulla Pontina questa mattina, tratto chiuso e uscita obbligatoria verso Roma. Coinvolti diversi veicoli, ci sono feriti.

Ennesimo incidente sulla Pontina, schianto nella mattinata di oggi martedì 30 gennaio 2024. Un tamponamento a catena si è verificato all’altezza di Ardea in direzione Roma. Almeno due le persone rimaste ferite.

Incidente sulla Pontina oggi 30 gennaio 2024

Lo scontro, che ha coinvolto ben cinque mezzi, è avvenuto in corrispondenza del km 34+200 all’altezza del Comune di Ardea, in Provincia di Roma. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

SS148 Pontina chiusa

La strada risulta in questo momento temporaneamente chiusa in direzione Roma. Viabilità alternativa è indicata in loco, con uscita obbligatoria. Enormi le ripercussioni alla circolazione in questo momento con lunghe code anche se l’incidente è avvenuto più di un’ora fa.

Aggiornamenti: riaperta una corsia

Alcuni minuti fa, da quanto appreso dalla nostra Redazione, è stata riaperta una corsia di marcia. Per quanto riguarda le condizioni di salute delle persone rimaste ferite, almeno due come detto, si attendono invece ulteriori aggiornamenti. Sul posto è presente la pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia. Per quanto riguarda il traffico, lunghe code permangono in direzione nord da Via Apriliana fino all’altezza del bivio di Caronti.