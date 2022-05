‘Mi hanno sparato’: gambizzato un uomo a Roma, è caccia all’aggressore

Un avvertimento. O un tentato omicidio andato male. Ma l’ipotesi più probabile è quella di una vendetta. Un conto in sospeso, un regolamento di conti. E’ mistero su quanto accaduto questa mattina a Roma, dove un uomo è stato gambizzato con un colpo di pistola.

Spari a Roma, ferito un uomo alla gamba destra

E’ successo questa mattina. La vicenda è ancora avvolta nel mistero per quanto riguarda le circostanze dell’agguato. La vittima è stata ferita da un colpo di arma da fuoco alla gamba destra. Poi si è recata – a quanto pare autonomamente – al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. Lì i medici, vedendo che si trattava di una gambizzazione, hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato S. Ippolito. Il ferito è un uomo di 47 anni. Il 47enne non è in pericolo di vita. Le indagini sono in carico ai poliziotti del Distretto di San Basilio. Seguiranno aggiornamenti.