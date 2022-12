Mucca fugge e finisce sui binari e viene investita: treno deraglia, interrotta la linea Roma-Viterbo

Tragico destino per una mucca, ma anche per il conducente del treno e per i pendolari della linea Roma–Viterbo. L’animale, fuggito probabilmente da un allevamento, nella mattinata di oggi, 10 dicembre, è stato investito e ucciso dal convoglio partito alle 11:55 da piazzale Flaminio e diretto a Montebello. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra. A bordo del treno si trovavano 30 passeggeri, rimasti tutti illesi.

Treno deragliato

La mucca, che quasi con certezza è scappata da un allevamento vicino, è finita sui binari. Il conducente del treno non ha fatto in tempo ad evitarla e il convoglio della linea Roma-Viterbo è deragliato alle 12:10. A causa del deragliamento la linea è stata interrotta ed è stato attivato il servizio bus sostitutivo. Al fine di verificare eventuali responsabilità e di risalire al proprietario dell’animale, l’azienda Cotral presenterà un esposto all’autorità giudiziaria, anche alla luce degli ingenti danni causati al mezzo e al servizio dall’incidente.

I precedenti

Già nel 2017 si era verificato un episodio analogo, fortunatamente senza conseguenze, nel parcheggio dei bus del nodo di scambio di Saxa Rubra a causa di un toro che si era allontanato da un allevamento nei pressi della stazione.

“Eventi di questo tipo sono legati a fatalità, sarebbe auspicabile, anche se molto complicato, mettere in sicurezza le aree prospicenti la massicciata, questo è un problema comune anche alla Roma-Lido e in parte anche alle metropolitane. La cosa importante è che oggi nell’incidente non si sia fatto male nessuno, né i passeggeri, come ha specificato Cotral nel comunicato, né aggiungerei il personale a bordo del treno, non conosco bene la dinamica del fatto, ma sicuramente chi era alla guida ha, per lo meno, passato un brutto momento”, ha commentato Andrea Castano dal comitato Odissea Quotidiana.