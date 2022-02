‘Ndrangheta sul litorale di Roma: maxi operazione, 65 arresti

Maxi operazione all’alba di questa mattina a Roma e in Provincia con 65 persone arrestate. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia i Carabinieri del Comando Provincia di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma.

Maxi operazione a Roma e sul litorale: 65 arresti

L’ordinanza dispone misure cautelari nei confronti di 65 persone: alcune di loro sono gravemente indiziate perché potrebbero far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso (416bis CP), che costituisce la cosiddetta locale di ‘ndrangheta. Organizzazione che avrebbe assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma. Ma non solo. Si sarebbe anche infiltrata nelle pubbliche amministrazioni e avrebbe gestito operazioni di narcotraffico a livello internazionale. In questi momenti sono ancora in corso perquisizioni e sequestri.

Seguiranno aggiornamenti