Nettuno, ventenne scompare in mare: ricerche in corso (FOTO E VIDEO)

Sono in corso in questi momenti a Nettuno le ricerche di un ragazzo di circa 20 anni scomparso in mare. L’allarme è stato dato circa un’ora fa da alcune persone che si trovavano con il giovane.

Giovane scomparso in mare a Nettuno

Immediatamente sono partite le ricerche del ragazzo, di origine nordafricana. Il ragazzo stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Sul posto ci sono un’elicottero dei vigili del fuoco e la motovedetta della Capitaneria di Porto. I bagnanti sono stati fatti uscire dall’acqua in un tratto di mare per facilitare le ricerche dall’alto.

Da quanto si apprende, il ragazzo scomparso è un giovane di 19 anni di nazionalità egiziana. Alle ore 20:00 le ricerche risultano ancora senza esito.

Seguiranno aggiornamenti.