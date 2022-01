Nettuno, viene colto da un infarto subito dopo la somministrazione del vaccino: 70enne in codice rosso

Aveva appena fatto la dose di vaccino nella farmacia della piazza del mercato, a Nettuno, così come previsto dalla prenotazione che lui stesso aveva effettuato. Ma, appena uscito fuori, un malore ha colto l’uomo, un 70enne del posto. Che si trattasse di qualcosa di serio si è capito subito: immediatamente le persone attorno a lui hanno chiamato i soccorsi e i medici della farmacia, comprendendo la gravità, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e vedendo che l’uomo non riusciva a respirare bene gli hanno somministrato dell’ossigeno.

Ambulanze non disponibili sul territorio: 40 minuti di attesa

E’ successo questa mattina intorno alle ore 11:30. L’uomo era stato colto da una crisi cardiocircolatoria: chiamato immediatamente il 118 per far arrivare un’ambulanza, purtroppo nessuna era disponibile sul territorio. Quelle presenti erano infatti tutte impegnate in altri interventi o in sosta – con i pazienti all’interno – al pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti.

L’ambulanza è quindi arrivata, dopo oltre 40 minuti dalla chiamata, da Pomezia. Contemporaneamente, proprio perché la situazione era stata descritta come molto grave, era stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza, nel frattempo arrivata nel piazzale del cimitero.

La testimonianza: salvato da un angelo di nome Veronica

Come ci racconta un testimone oculare dell’accaduto, non appena l’uomo si è sentito male è stato chiamato il numero unico delle emergenze ma, vista la situazione drammatica e il mancato arrivo dell’ambulanza, è intervenuta un’infermiera che si trovava nei pressi in quel momento, Veronica. La donna, di Nettuno, che presta servizio all’ospedale Riuniti di Anzio, ha fatto le manovre salvavita che hanno consentito al 70enne di salvarsi, anche grazie all’assistenza dei medici della farmacia, che gli avevano dato l’ossigeno.

70enne con attacco cardiaco: elitrasportato al San Camillo

Non appena arrivati i sanitari del 118, l’uomo è stato messo sulla lettiga e fatto salire sull’ambulanza e dalla piazza del mercato portato fino al punto in cui si trovava l’eliambulanza, che ha trasportato il 70enne in codice rosso al pronto soccorso del S. Camillo di Roma, per una crisi cardiovascolare. Al momento l’uomo si trova in prognosi riservata. Non c’è ovviamente nessuna ipotesi di eventuali relazioni tra il vaccino e l’attacco di cuore che l’uomo ha avuto subito dopo: saranno i medici a stabilire le cause e le eventuali correlazioni.