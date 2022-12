Non rientra dall’escursione: morto l’istruttore e guida ambientale Enrico Chiarot, aveva 55 anni

Si chiamava Enrico Chiarot l’uomo romano di 55 anni che è stato trovato, purtroppo senza vita, a San Polo dei Cavalieri, zona a nord est della Capitale. Dell’uomo, che stava facendo un’escursione nel parco regionale dei Monti Lucretili, si erano perse le tracce da ieri pomeriggio: non aveva fatto più rientro a casa, lui che si era inoltrato ai piedi del Monte Morra. Immediate le ricerche, con la tragica scoperta fatta nella notte: l’uomo è stato trovato morto, forse colto da un malore.

Tragedia durante l’escursione: 55enne di Roma accusa un malore e muore, chi è la vittima

La tragedia a San Polo dei Cavalieri

Prima l’escursione, approfittando del bel tempo, poi nessuna notizia. E di Enrico Chiarot nessuna traccia fino a quando nella notte, purtroppo, non è stato trovato senza vita. Proprio lì, nella zona meglio conosciuta come del Conventillo ai piedi del Monte Morra. Per il 55enne non c’era più nulla da fare: forse colto da un malore, è precipitato in un dirupo. Lì dove è stato trovato e lì dove il suo cuore ha smesso di battere.

Chi era l’escursionista romano morto

Enrico Chiarot aveva 55 anni, era di Roma e nutriva un amore incondizionato per la montagna, per gli animali. Sul suo profilo social, infatti, sono tantissime le foto delle escursioni, delle passeggiate in solitaria: lui immerso nel verde, tra quelle montagne. Le stesse dove purtroppo è stato ritrovato senza vita nella notte. Pochi giorni fa lui, guida ambientale e istruttore subacqueo presso il centro immersioni di Civitavecchia, aveva pubblicato un video, proprio dal parco dei Monti Lucretili e aveva ripreso i cavalli allo stato brado e quello spettacolo della natura che ogni volta lo lasciava senza parole. Ma Enrico Chiarot non poteva certo sapere che quello sarebbe stato il suo ultimo video. Che quella sarebbe stata la sua ultima escursione. Forse un malore lo ha stroncato e portato via in un giorno come tanti, che si è trasformato in tragedia. Proprio lì, in quel verde, dove lui respirava libertà.