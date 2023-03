Non si fermano all’alt, folle inseguimento nella notte: la volante si ribalta, l’auto dei banditi si schianta

Un inseguimento da cardiopalma, poi l’auto che perde il controllo e si ribalta. Ma per la vettura inseguita non è andata molto meglio: è riuscita a fare solo 100 metri in più, prima di schiantarsi contro un muro. È stata una notte movimenta, quella di una pattuglia di controllo questa notte sul territorio di Anzio e Nettuno.

Gli agenti questa notte alle ore 1:26 erano impegnati in un normale posto di blocco quando hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva con fare sospetto. L’uomo alla guida ha rallentato ma, giunto accanto alla pattuglia della polizia, ha accelerato di colpo, quasi investendo gli agenti.

Inseguimento per le strade della città

I poliziotti, senza perdersi d’animo, sono immediatamente saliti a bordo della loro vettura di servizio e sono partiti all’inseguimento dell’auto in fuga. I malviventi sono scappati per le strade di Anzio, imboccando alla fine via Velletri. Ed è proprio qui, durante la corsa a tutta velocità, che la volante ha perso il controllo e si è ribaltata, andando ad abbattere le indicazioni stradali per Nettuno, Roma e via Pontina.

Ma, nella folle fuga, anche i fuggiaschi non sono riusciti a tenere la strada: la loro auto infatti si è schiantata contro un muro, appena 100 metri più avanti, a bordo strada. I due poliziotti, entrambi feriti, hanno chiesto il supporto dei colleghi e sul posto è arrivata una volante del Commissariato di Anzio-Nettuno.

Malviventi volatizzati

Le persone a bordo dell’auto inseguita si erano già volatizzate: la vettura è infatti stata trovata vuota. Sono in corso accertamenti per capire se, come probabile, si tratti di un veicolo di provenienza furtiva. Resta da capire quante persone fossero esattamente a bordo, chi fossero e perché stessero scappando. I due poliziotti, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati portati all’ospedale Riuniti di Anzio, dove sono stati refertati entrambi con 7 giorni di prognosi. Sulla vicenda indaga il commissariato di Anzio-Nettuno.