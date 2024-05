Oggi lo sciopero dei trasporti a Roma: orari e fasce di garanzia, gli aggiornamenti in tempo reale

Scatta in questo momento lo sciopero dei trasporti a Roma. La mobilitazione, a carattere nazionale, durerà 24 ore: fasce di garanzia e informazioni, tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Per la giornata di oggi lunedì 6 maggio, la segreteria regionale del sindacato Usb ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Usb, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio e i sindacati Cobas Lavoro Privato, AdL (associazione dei Lavoratori), SGB (Sindacato generale di base) e Cub Trasporti hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato, AdL, Sgb e Cub Trasporti, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio.

Sciopero dei trasporti oggi a Roma: orari e fasce di garanzia

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti RomaTpl, Autoservizi Troiani7Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in subaffidamento. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59).



Cotral

Per quanto riguarda Cotral, che gestisce il trasporto al livello regionale, anche in questo caso la protesta di 24 ore coinvolge bus e treni e si articola in queste fasce orarie:

Da inizio servizio alle 8:29 – Servizio regolare

Dalle 8:30 alle 16:59 – Sciopero (possibili soppressioni di bus e treni)

Dalle 17:00 alle 19:59 – Servizio regolare. Dalle 20:00 a fine servizio possibili soppressioni di bus e treni. L’azienda precisa che non è possibile conoscere in anticipo quale sarà la misura dell’adesione alla protesta da parte dei lavoratori, quindi non esiste un elenco delle eventuali corse soppresse. E’ comunque possibile utilizzare la funzione Tempo Reale dell’App (sezione Fermate per i bus e Treni per le ferrovie) per conoscere lo stato del servizio.

La situazione in tempo reale: aggiornamenti sullo sciopero dei trasporti a Roma. Chiusa metro A, corse ridotte per B e C

Vediamo adesso la situazione nella Capitale per quanto riguarda le linee della metropolitana e gli altri collegamenti della rete del trasporto pubblico.

Articolo in live blog, ricarica la pagina per aggiornare

Ore 8.40 – Ferrovia Termini Centocelle, il servizio prosegue con possibili riduzioni di corse causa sciopero

Ore 8.38 – Metro A, in partenza ultime corse, poi chiusura causa sciopero. Per la Metro B invece il servizio prosegue con possibili riduzioni di corse causa sciopero; stesso discorso per la metro C.