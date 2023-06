Omicidio a Roma, accoltellato alla gola e al fianco: trovato a terra in un lago di sangue a Centocelle

Brutale omicidio a Roma, dove un uomo è stato trovato in un lago di sangue all’interno del Parco Maria Teresa di Calcutta in via delle Gardenie, a Centocelle. La scoperta è stata fatta nella notte di oggi, sabato 17 giugno. L’uomo, di chiara etnia nordafricana, presentava una netta ferita da arma da taglio alla gola e un’altra al fianco.

Uomo sgozzato nel parco a Centocelle

L’uomo è stato trovato nel parco questa notte intorno alle ore 2:40. Indossava una parrucca da donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Porta Maggiore. Le indagini sono in carico alla Squadra Mobile. Gli inquirenti indagano sia nel mondo della prostituzione che in quello dello spaccio di stupefacenti, ma al momento ogni pista è aperta.

Il parco è noto per essere luogo di “appuntamenti” per la prostituzione, sia maschile che femminile. E si trova a poca distanza da dove, lo scorso febbraio, era stato ucciso il caporal maggiore dell’esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone.