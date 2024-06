Omicidio suicidio a Nettuno: il figlio trova i cadaveri e accanto una pistola

Dramma sul litorale romano nella giornata di oggi. I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Non si esclude omicidio suicidio.

Nettuno, via Tronto, verso le 10,30, sono stati rinvenuti presso la loro abitazione i cadaveri di un uomo (di 88 anni) e di una donna, conviventi. Da una primissima ricostruzione sembra si tratti di un omicidio suicidio, mediante l’uso di una pistola. Non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso. A scoprirli sarebbe stato il figlio dell’uomo che ha poi dato l’allarme. Sul posto I Carabinieri della Stazione di Nettuno e della Compagnia di Anzio che indagano. Intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.

Notizia in aggiornamento, foto in alto di repertorio