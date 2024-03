Omicidio suicidio ai Castelli, anziano spara alla moglie e si toglie la vita. Dramma nel pomeriggio di ieri. Cordoglio da parte del Sindaco: la terribile notizia a pochi minuti dall’inizio della Via Crucis. La vicenda.

Omicidio suicidio ai Castelli. A Cecchina un uomo ha preso una pistola e ha sparato alla moglie. Poi si è tolto la vita. E’ successo ieri pomeriggio. Alla base del doppio estremo gesto ci sarebbe stata la depressione: entrambe le vittime avevano 83 anni.

Omicidio suicidio a Cecchina

La coppia di anziani viveva in località Colle Nasone, nei pressi della Via Ardeatina. Siamo a Cecchina, frazione del Comune di Albano Laziale: è qui che, per cause comunque tuttora in fase di accertamento, l’uomo ha ucciso la moglie prima di togliersi a sua volta la vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo. Le salme si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo una prima ipotesi, come riportato in queste ore da Il Messaggero, ci sarebbe come detto uno stato depressivo alla base dell’accaduto. La coppia viveva qui, in un’abitazione di Via Ariccia, sin dagli anni ’80. Lui era un ex pilota, lei una maestra.

Il cordoglio del Sindaco di Albano

Massimiliano Borelli, Sindaco di Albano, ha così scritto sui social: “Sono stato raggiunto dalla triste notizia poco prima della Via Crucis di questa sera, sono addolorato e sconvolto per il gesto compiuto da due nostri concittadini. Rivolgo alle rispettive famiglie il mio cordoglio ed esprimo la vicinanza dell’intera comunità”.