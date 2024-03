Ostia: rientrano a casa e lo trovano impiccato, morto un uomo

Macabro ritrovamento a Ostia dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione. La vittima si sarebbe suicidata impiccandosi. Il dramma.

Sono rientrati a casa e lo hanno trovato senza vita. Tragedia ieri sera sul litorale, a Ostia, dove un uomo di 67 anni si è ucciso – sembrerebbe – impiccandosi. E’ successo in Corso Duca di Genova: la scoperta intorno alle 20.00 di domenica 3 marzo 2024.

Cadavere di un uomo a Ostia: morto suicida 67enne

Secondo quanto ricostruito la vittima si trovava ospite di alcuni conoscenti. Al momento della tragedia però era solo in casa: sono stati allora i proprietari dell’abitazione, rincasando verso l’ora di cena, a fare la terribile scoperta. Il 67enne, per motivi al momento non noti, si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta la Polizia – giunta con le Volanti dal locale commissariato – unitamente ai sanitari dl 118. Purtroppo per l’uomo non c’era però già più niente da fare. Presenti anche gli agenti della sezione operativa della Scientifica. Ad ogni modo gli accertamenti sul caso proseguono: la salma dell’uomo intanto è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

