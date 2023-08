Paura al parco, si blocca la montagna russa di Zoomarine: intrappolate 6 persone

Attimi di paura a Zoomarine. Presso una montagna russa che fa da attrazione al parco dei divertimenti di Torvaianica, improvvisamente il vagone che trasportava le persone si è bloccata a diversi metri di altezza. Una situazione che spaventato non solo i gestori della stessa attività, ma anche le persone che si trovavano all’interno del parco acquatico. La situazione, fortunatamente, è stata risolta dai Vigili del Fuoco.

La montagna russa si blocca a Zoomarine

Oggi, 1 agosto 2023, alle ore 16.10 i Vigili del Fuoco hanno inviato in via Casablanca, presso la struttura del parco Zoomarine di Pomezia, la squadra dei pompieri di Pomezia con in supporto un’ autoscala e la partenza Saf. L’intervento è stato inviato per soccorrere sei persone rimaste intrappolate sulle montagne russe, all’interno di una delle carrozze di cui era composta la giostra, per un probabile guasto. Nessuna di loro è rimasta ferita, i sei passeggeri sono stati liberati e poi riportati a terra dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo dell’autoscala.

Montagne russe nuovamente bloccate in Italia

Ormai sempre più spesso fa notizia la vicenda di giostre, o soprattutto montagne russe, che rimangono bloccate per guasti elettrici o meccanici. Essendo particolari attrazioni, oggettivamente serve sempre molto “pelo sullo stomaco” per salire a bordo di queste carrozze, consapevoli di vivere nel giro di pochi secondi ampie scariche di adrenaline tra curve al cardiopalma e giri della morte a 360 gradi.

La montagna russa è una passione, con piccoli e adulti che ne ricercano le più estreme in giro per il mondo. E’ raro che succedano problemi, con eventuali blocchi spesso dovuti semplicemente legati a cali di corrente in tutta la zona dove sono montati. Dopotutto, può accadere con qualsiasi gioco una situazione del genere, anche all’interno di una semplice sala giochi con gli storici videogames che hanno fatto crescere le generazioni ’80 e ’90.