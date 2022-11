Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 55enne

Ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada. Ma la sfortuna ha voluto che la corsa del mezzo si sia fermata violentemente contro un palo, non lasciandogli scampo. Coinvolto nell’incidente anche un veicolo, anche se ancora la dinamica non è chiara. Il tragico incidente è avvenuto nel territorio comunale di Cisterna di Latina, in via La Gialla, la strada che collega via Appia a Doganella di Ninfa, tra Cisterna e Latina Scalo, nei pressi dell’aeroporto militare Enrico Comani.

Incidente in via La Gialla, morto un 55enne

L’urto, terribile, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 11 novembre, sul rettilineo. Lo scooter, non si sa se a causa dell’impatto con un’auto o per evitarla, è finito fuori strada e si è schiantato contro un palo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere l’uomo, un 55enne residente a poca distanza dal luogo del sinistro. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla fare: le ferite riportate durante l’impatto sono state fatali.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Cisterna di Latina, mentre una squadra di volontari della Protezione civile è andata sul posto in supporto alle operazioni di soccorso. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo era da poco partito dall’abitazione dei suoceri per fare rientro a casa, poco distante.