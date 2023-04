Pomezia, si distrae alla guida e investe una moto: gravi due ragazzi (FOTO)

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 4 aprile, a Pomezia, in via Alcide De Gasperi, in zona Nuova Lavinium. Un’auto, una Toyota Yaris bianca, ha investito una moto con a bordo due ragazzi, ferendoli entrambi in modo grave. È bastato un attimo di distrazione per provocare il sinistro, avvenuto intorno alle ore 17:00 all’altezza dello store Casabella.

La dinamica dell’incidente a Pomezia

La moto stava percorrendo via Alcide De Gasperi provenendo dal centro città in direzione Torvaianica Alta quando si è fermata all’altezza delle strisce pedonali, per far passare delle persone in procinto di attraversare la strada. Ma l’auto dietro, il cui guidatore evidentemente si era distratto, non ha visto che il conducente della moto si era fermato e ha preso in pieno il mezzo davanti a sé, travolgendo i due ragazzi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pomezia con una pattuglia, due ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia Locale, per la gestione della viabilità. Le condizioni dei due giovani a bordo della moto sono apparse serie e sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso del S. Anna di via del Mare. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai militari dell’arma, mentre il traffico è stato gestito dai caschi bianchi. La strada è stata chiusa in direzione di Largo Brodolin per poter prestare i soccorsi e mettere in sicurezza la strada. Pesanti le ripercussioni sul traffico, dato anche l’orario di punta.