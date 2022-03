Pomezia, terribile incidente in via Ardeatina: morto un uomo, 4 feriti gravi tra cui un bambino di 5 anni (VIDEO)

Tremendo incidente nella serata di oggi, 13 marzo, su via Ardeatina, al confine tra Roma e Pomezia, nella zona di Santa Palomba. Due auto, una Ford Festa e una Fiat Mito, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

E’ successo qualche minuto prima delle 19:00. Lo schianto è stato terribile. Lo scontro non ha lasciato scampo al conducente della Ford festa, un uomo di 53 anni. Ferite gravemente altre 4 persone, tra cui un bambino di soli 5 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma Eur con la squadra 11/A, che hanno estratto le persone da dentro le lamiere di ciò che restava delle auto distrutte. Per il guidatore della Fiesta, come detto, i sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, non c’è stato nulla da fare. Le altre quattro persone sono state trasportate in code rosso in vari ospedali. Il bimbo è stato portato, sempre in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica e capire le responsabilità di quanto accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.