Pontina, terribile incidente all’altezza di Pomezia: code fino ad Aprilia

Un terribile incidente, avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:30, sta paralizzando il traffico sulla SS 148 Pontina in direzione Roma. Le code in questo momento partono dal territorio comunale di Aprilia, in zona Casalazzara.

Il sinistro è avvenuto all’altezza di Pomezia sud, al chilometro 29.000, attorno alle 5:00 di questa mattina. Due auto si sono scontrate violentemente, ribaltandosi entrambe. Nello scontro gli occupanti sono rimasti feriti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia per i rilievi e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Presenti anche gli uomini di Anas per la gestione della viabilità.

Strada chiusa, si viaggia sulla complanare

La strada, per permettere i soccorsi e i rilievi, è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Roma. Il traffico è stato deviato sulla complanare. Al momento si registrano oltre 15 chilometri di fila. Code e disagi anche sulle strade limitrofe. Si registrano problemi sulla Laurentina, in via Strampelli e sulla via del Mare.

Strada riaperta, permangono code

Alle ore 8:00 la strada è stata riaperta al traffico, dopo che i mezzi coinvolti sono stati rimossi. Permangono però lunghe, a partire dal confine tra Aprilia e Ardea.

(Foto Cinzia Ferioli e Giovanna Fadda)