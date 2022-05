Pontina, terribile incidente tra due auto: vettura si ribalta, ci sono feriti. Strada chiusa (FOTO E VIDEO)

Terribile incidente questo pomeriggio intorno alle ore 17:00 sulla SS 148 Pontina, tra Castel Romano e Pomezia, in direzioneRoma. Due auto si sono scontrate per ragioni ancora da accertare. Lo scontro è stato violentissimo e una delle due vetture si è capovolta.

Incidente Pontina: auto ribaltata

Nell’urto sono rimaste ferite delle persone. Al momento non si conoscono ancora il numero dei feriti. Uno di loro è stato portato dai soccorritori del 118 nell’area dello spartitraffico centrale per i primi soccorsi.ùLunghissime file si sono formate in entrambe le corsie di marcia.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Roma Capitale gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

Strada chiusa per intervento elisoccorso

Una delle persone ferite, un uomo di mezza età, si trova in gravi condizioni. Per questo la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Sul posto è arrivato un elicottero che ha trasportato il ferito in codice rosso al San Camillo di Roma. Seguiranno aggiornamenti.