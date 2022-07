Roma, rissa davanti alla discoteca tra clienti e buttafuori: grave un ragazzo

Se le sono date di santa ragione, tanto che il bilancio è di 3 feriti, di cui uno grave. La rissa, che ha visto protagoniste 7 persone, è nata da una lite avvenuta nella discoteca “Giardini dell’Eden“, nei pressi dello stadio Olimpico.

La lite tra clienti e buttafuori

Tutto è iniziato intorno alle 3 di notte di oggi, 9 luglio. Una semplice discussione, tra 5 clienti e 2 buttafuori del locale, tutti maggiorenni. Futili motivi, non ben specificati. Ma i toni fanno presto ad alzarsi. Le parole si trasformano in gesti. Qualcuno alza le mani. I 7 si trasferiscono fuori dal locale e si scatena la rissa.

A fronteggiarsi sono appunto 5 giovani clienti, tra i 20 e i 30 anni, e 2 buttafuori del locale. E ad avere la peggio sono i 3 dei clienti, che sono rimasti feriti, con tagli ed ecchimosi al volto e alla testa. Uno, in particolare, è in gravi condizioni. I sanitari del 118, arrivati sul posto, lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso del S. Filippo Neri, dove è stato ricoverato. Gli altri due, invece, sono stati medicati sul posto.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti inizialmente i Carabinieri della stazione Medaglie d’Oro, supportati in secondo tempo dai colleghi di Monte Mario e Tomba di Nerone. I militari hanno identificato tutte le persone coinvolte, che sono state denunciate per rissa aggravata.