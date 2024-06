Risultati elezioni Europee 2024 in diretta: affluenza flop, exploit del PD, FDI primo partito, male il M5S | Il voto a Roma

Risultati elezioni Europee 2024, chi ha vinto? Affluenza in calo in Italia, si scende sotto la soglia del 50%. Bene il PD che ottiene un vero e proprio exploit alle urne. Regge quale primo partito Fratelli d’Italia (quasi al 30%), calano Lega e Forza Italia. Male il M5S che raggiunge il 10%. La diretta.

Elezioni europee esulta in particolar modo il Partito Democratico che conquista 22 seggi sfiorando il 24% delle preferenze. Il primo partito italiano si conferma però ancora FDI che con il suo 28,8% (dati ancora provvisori) è ancora in testa nelle preferenze degli elettori. Più indietro Lega (9,2% e probabilmente 7 seggi), Forza Italia (9,7% e 8 seggi), e Movimento 5 Stelle (9,9% e 8 seggi). Bene Alleanza Verdi – Sinistra che raggiunge il 6,6% e 5 seggi, fuori dal Parlamento europeo invece sia Azione che Stati Uniti D’Europa.

Affluenza Elezioni Europee 2024: dato definitivo

Disponibile il dato definitivo e ufficiale dell’affluenza. A queste elezioni europee ha votato il 49,69% degli aventi diritto, percentuale tuttavia che scende al 48,21% considerando anche il voto all’estero. Tra le tre circoscrizioni in cui era stato suddiviso il nostro Paese – senza contare il voto fuori sede – quella nord occidentale ha registrato la partecipazione più alta con il 55,09%. Seconda quella nord orientale (53,96%), a seguire Italia centrale (52,53%), quindi meridionale (43,72%) e Insulare che non ha raggiunto il 38% (37,77%).

Questo il dato complessivo dell’affluenza considerando anche il voto all’estero nelle cinque circoscrizioni in cui era stata suddivisa l’Italia:

Nord ovest: 54,21%

Nord est: 52,68%

Centrale: 51,64%

Meridionale: 41,97%

Insulare: 35,16%

Elezioni Europee 2024, chi ha vinto: FDI primo partito, boom PD, male il M5S

Quando mancano poche sezioni da scrutinare possiamo ormai parlare di risultati definitivi per quanto riguarda il voto in Italia per queste elezioni europee. Di seguito tutti i dati ottenuti dai partiti:

Fratelli D’Italia: 28,8% Partito Democratico: 24,03% Movimento 5 Stelle: 9,95% Forza Italia, noi moderati, PPE: 9,7% Lega: 9,1% Alleanza Verdi e Sinistra: 6,66% Stati Uniti d’Europa: 3,75% Azione – Siamo Europei: 3,32% Pace terra e dignità: 2,19% Libertà: 1,24% Sudtiroler Volkspartei: 0,53% Alternativa Popolare: 0,39% Democrazia Sovrana Popolare: 0,14% Partito Animalista-Italexit: 0,13% Rassemblement Valdotain: 0,06%

Come si è votato a Roma: affluenza al 43,59%

Nella Capitale l’affluenza alle urne è stata al di sotto della media nazionale, poco al di sopra del 40%, segno che i romani hanno preferito non partecipare, di fatto, a questo appuntamento elettorale. Il dato finale è stato del 43,59%. Per quanto riguarda le preferenze al momento lo scrutinio è arrivato a circa metà dello spoglio dei voti. Questi i dati provvisori (in aggiornamento, ricarica la pagina):

FDI: 28,96%

PD: 27,75%

M5S: 10,63%

Forza Italia: 4,41%

Lega: 4,25%

Sezioni pervenute 1.315 su 2.599

Le reazioni della politica al voto

Soddisfazione per i dati delle Europee si registra in casa PD:

“Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia. Se le proiezioni saranno confermate è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Giorgia Meloni si riduce. Ha premiato la campagna palmo a palmo”.

Esulta, chiaramente, anche Fratelli d’Italia: