Roma, 19enne accoltella due ragazzi in strada senza motivo: arrestato per tentato omicidio

Li ha aggrediti e accoltellati senza alcun motivo, lasciandoli a terra sanguinanti. La loro unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E’ successo a Roma nella notte di oggi, 20 marzo. La segnalazione è arrivata al NUE 112 alle ore 1.23. “Correte, c’è una persona accoltellata in via Giacomo Venezian“.

Due ragazzi accoltellati

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato a bordo delle volanti del Commissariato Celio 1. Ma non hanno trovato un uomo accoltellato, bensì due ragazzi giovanissimi, uno di 18 anni e l’altro minorenne, di 17. Entrambi erano stati feriti da uno sconosciuto. Il 18enne era stato colpito dietro l’orecchio e sul sopracciglio. L’altro, il 17enne, invece, era stato accoltellato all’addome. Sono quindi arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il 18enne al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove è stato medicato per le ferite lacero-contuse preoccupate dal coltello utilizzato dall’aggressore. Il 17enne, invece, è stato portato al Bambino Gesù, dove dovrà essere sottoposto a una tac.

L’aggressione e l’arresto

I due ragazzi stavano passeggiando tranquillamente quando sono stati avvicinati da un giovane che brandiva un coltello. Senza alcun motivo l’aggressore ha iniziato a colpire i due amici, ferendoli. Si è poi allontanato, continuando a tenere il coltello in mano. I poliziotti, una volta arrivati sul posto, si sono messi alla caccia del ragazzo, che è stato immediatamente rintracciato. Si tratta di un 19enne cileno. Il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto è stato portato al Commissariato Trastevere per gli atti di competenza.