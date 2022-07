Roma, aggredisce i poliziotti a colpi di spranga e bottiglie, loro sparano in aria: ferito un poliziotto

Momenti di paura questa mattina a Roma. E’ successo alle ore 8:10 in via Prenestina, angolo via Palmiro Togliatti, a Centocelle, dove un uomo extracomunitario in forte stato di agitazione armato di spranga ha iniziato ha lanciare bottiglie di vetro contro i passanti e le auto in sosta.

Sul posto si sono portate due volanti della polizia, che hanno tentato di bloccare l’uomo. Ma lo straniero, alla vista degli agenti, li ha aggrediti a colpi di spranga, lanciando loro addosso le bottiglie di vetro, estraendo anche un taglierino.

I poliziotti hanno quindi chiesto l’aiuto dei colleghi: come rinforzi sono arrivate altre 3 volanti.

Lo sparo

A fatica i poliziotti hanno cercato di contenere la resistenza dell’uomo, che ha estratto anche un chiodo da 10 centimetri. Nella concitazione, un poliziotto è stato ferito a una gamba: per lui una probabile frattura a una gamba. Ad un tratto lo straniero ha puntato il taglierino verso gli agenti e li ha minacciati. Per reazione un poliziotto, a scopo intimidatorio, ha esploso un colpo di pistola in aria.

Solo a quel punto l’uomo, circondato dagli agenti, si è arreso. Arrestato, è stato portato in Commissariato per l’identificazione e gli accertamenti di rito.

Il poliziotto ferito

L’agente ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove è in attesa di essere refertato. Altri poliziotti sono rimasti lievemente contusi e anche loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche.