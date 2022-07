Roma, assalto al portavalori: commando armato spara in strada e porta via 1.400.000 euro

Far west in strada a Roma, in zona Casilino, in via Anteo, a Torre Angela, dove questa mattina alle 8:00 un commando armato formato da almeno 5 persone ha bloccato un portavalori che aveva appena prelevato gli incassi dei locali e li stava andando a depositare in banca.

Il furgone è stato fermato e circondato. Con un’azione fulminea, armi alla mano, i banditi hanno rubato la pistola alla guardia giurata. Poi gli hanno intimato di consegnare il contenuto del blindato. Al rifiuto, è iniziata una sparatoria. Un colpo ha ferito la guardia giurata.

Terrore tra i passanti

I passanti, terrorizzati, hanno chiamato il NUE 112. Ma nel frattempo i banditi erano riusciti ad aprire il retro del furgone e a portare via 4 plichi, ognuno contenente 350 mila euro.

I banditi erano arrivati a bordo di un furgone, ma sono poi fuggiti con un altro mezzo. La guardia giurata ferita per fortuna non è in gravi condizioni.

Caccia ai banditi

Sul posto è intervenuta una volante della polizia e gli agenti del commissariato Casilino. I poliziotti hanno fatto immediatamente scattare la caccia al commando, con posti di blocco e pattugliamenti per tutta la città.

Seguiranno aggiornamenti