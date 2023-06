Roma, banda della spaccata in azione, con l’auto ariete tentano il colpo in gioielleria: la scena ripresa da un balcone (VIDEO)

Sono arrivati con due auto in via Filippo Marchetti, nel quartiere Trieste, nel II Municipio di Roma, in piena notte. Una delle due vetture pronta per la fuga, l’altra, invece, posizionata in perpendicolare sulla strada, di fronte a una nota gioielleria. Poi, come in un copione ben studiato, l’auto, una Fiat Punto blu, viene spinta violentemente in retromarcia verso l’entrata del negozio.

I tentativi di abbattere la serranda

Il colpo è stato tentato la notte tra venerdì e sabato all’incrocio con viale Somalia. Il fragore dei colpi dell’auto-ariete che hanno iniziato a battere contro la serranda della gioielleria hanno allertato alcuni residenti. Tra loro alcuni sono riusciti a riprendere l’intera scena. Uno dei malviventi, posizionato all’incrocio tra via Filippo Marchetti e viale Somalia, faceva da palo e teneva sotto controllo l’area, mentre uno dei complici cercava di sfondare l’entrata del negozio e un terzo restava nell’auto adibita alla fuga.

Ma già dal primo colpo è scattato l’allarme della gioielleria e la cosa ha innervosito i ladri. Non solo. Una donna ha iniziato a gridare in lontananza “aiutano, mi ammazzano” per attirare l’attenzione e cercare di far affacciare dalle finestre i residenti. Temendo l’arrivo delle forze dell’ordine da un momento all’altro, i banditi, dopo aver dato diverse “botte” alla serranda ed essere comunque riusciti ad entrare per metà con l’auto nel negozio, hanno preferito desistere.

La fuga

Il palo, correndo, ha raggiunto i suoi complici ed è salito sull’Audi RS3 nera utilizzata per la fuga. L’auto è ripartita a tutta velocità, scomparendo in pochi istanti. Da quanto viene raccontato da alcuni testimoni, pare che sia sempre lo stesso modello, utilizzato anche in altri furti simili perpetrati a danno di gioiellerie con la stessa tecnica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Parioli. Il titolare, avvertito di quanto stava accadendo, si è recato sul posto. Diversi i danni fatti all’entrata del negozio, anche se non è stato asportato nulla.

(Video da Fb Quartiere Trieste Salario – II Municipio)