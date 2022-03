Roma, devastante incendio nella notte: a fuoco 500 scooter

Notte di fuoco a Roma, dove un devastante incendio ha distrutto circa 500 motorini che si trovavano all’interno di un deposito giudiziario in via di Settebagni, al civico 729. L’incendio è scoppiato pochi minuti dopo l’1:30.

Bruciati 500 motorini

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha fatto arrivare, alle ore 1:42, due squadre operative dei vigili del fuoco, con l’ausilio di due autobotti. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere, con non poche difficoltà, l’enorme incendio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato del Distretto Fidene, che hanno avviato le indagini per capire cosa abbia scaturito l’incendio.

Il fumo ha invaso le strade circostanti e in via precauzionale gli agenti e i vigili del fuoco hanno dovuto chiudere il tratto della complanare del Grande Raccordo Anulare che si trova nei pressi del deposito, per il tempo necessario allo spegnimento.